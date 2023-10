„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 25. Weronika odeszła z programu! Teraz na wyspie zapanuje nuda?

Karolina Gilon rozpoczęła rozmowę w Kręgu Ognia z Islanderkammi i nie sądziła, że czeka na wszystkich tyle niespodzianek. Na początku zapytała wszystkich jak się podobało życie w ostatnich dniach w wilii, a potem poprosiła jako pierwszą Jaqueline, aby wstała i powiedziała kogo wybiera. Dziewczyna była bardzo zdecydowana i potwierdziła, że ona czeka tylko na Bartka. Żaden z nowych chłopaków nie przypadł jej do gustu i tylko koszykarz był w jej myślach. Chwilę po tym przekonała się sama gdy Bartek wszedł z kwiatami i objął w ramiona swoją ukochaną Islanderkę. Sam przyznał, że nie interesowały go dziewczyny w Casa Amor i nie mógł się doczekać spotkania z Jaqueline.

Za nami kolejny odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8”, w którym z programem pożegnał się kolejny Islander. Sprawdźcie, co wydarzyło się w 24. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 8”!

Do Kręgu Ognia wszedł Rafał z dziewczyną z Casy Amor Oliwką i na początku zaznaczył, że zabawa w Casie była znakomita, najlepsze dziewczyny były zupełnie inne niż w willi. Więc wraca zadowolony, szczęśliwy, a do willi przyszedł z koleżanką, a nie z partnerką, bowiem w późniejszym czasie wszyscy mieli się dowiedzieć o co chodzi.

Werka wybierała jako czwarta. Przed Casą Amor tworzyła parę z Adamem, ale widać było, że ta relacja nie ma szansy na rozwinięcie. Weronika przyznała, że jej serce jest silniejsze od rozumu i wciąż myśli o Adamie, w związku z tym nie chcąc oszukiwać zadnego z panów, postanowiła nie wybierać nikogo. Jeśli chodzi o Adama to życzy jemu jak najlepiej i jest ciekawa kogo wybrał. Adam wszedł do willi z nową dziewczyną z Casy Amor – Sofi. I jak sam przyznał bardzo dobrze się tam bawił i świetnie czuł.