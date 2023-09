„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 3. Zrozpaczona Weronika nie mogła powstrzymać łez! To koniec jej przygody na wyspie miłości?

Za nami 3. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8”, który z pewnością nie był udany dla Weroniki. Islanderka nie mogła przeboleć niepowodzenia relacji z Arkiem. Polały się łzy! Sprawdźcie, co wydarzyło się w kolejnym odcinku „Love Island. Wyspa miłości 8”.

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 3. - co się wydarzyło? - Dzisiaj dostaję czerwoną kartkę - Karolina wprost zapytała Adama o jego ocenę sytuacji, w której do willi wszedł były narzeczony Islanderki. Para po krótkiej rozmowie doszła do wniosku, że układ jest co najmniej dziwny i prędzej czy później będzie wymagał zmian. - To, że jesteście tu razem jeszcze nic nie oznacza. Ale oczekuję jasnej deklaracji, żeby też wiedział, co mam robić - podkreślił Adama. - Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jestem w potrzasku... - przyznała dziewczyna. Z kolei byli narzeczeni musieli się rozmówić. Marcin przyznał, że na Wyspę miłości przyjechał poznać kogoś nowego, ale to może nie być proste. - Wiem, czego chcę. Ty ciągle siedzisz w mojej głowie - wyznał Karolinie. Co dalej z ich relacją? - Dla mnie ona jest jak kryptonit dla Supermana, więc mamy problem - nie ukrywał chłopak.

Napięta atmosfera mocno męczyła Arka i Weronikę. - Czy ty masz ochotę otwierać się na inne osoby? Bo ja tak - wypaliła Islanderka. - Mam wrażenie, że między nami jest ciągle problem. Potrzebuję więcej zainteresowania, a Ty mnie ignorujesz - dodała. Czyżby los tej relacji był już przesądzony?

Ania po powrocie do willi zdecydowanie nie miała ochoty na powrót do Mateusza. Doskonale wyczuł to Armin, który pokazał, że lubi grać w otwarte karty i wprost zapytał o tę relację. - Sytuacja, która wyszła w Kręgu Ognia pokazała, że mam większe jaja - powiedziała Islanderka, zapewniając chłopaka, że jest wolna i otwarta na nowe znajomości. No to przeszedł do działania: - Jesteś dobra w łóżku? - zapytał. - A chcesz ocenić? - wypaliła Ania!

W męskim gronie Marcin wyjawił, dlaczego właściwie rozpadł się jego długoletni związek z Karoliną przez programem. - Rozjechaliśmy się przez brak rozmowy. Rozjechaliśmy się celami, które mieliśmy w danym momencie. A do tego jest między nami spora różnica wieku - opowiedział. - Do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć i przemyśleć wszystko - dodał tajemniczo... Weronika przeżywała nie tylko niepowodzenie w relacji z Arkiem, ale też brak zainteresowania ze strony innych panów. - Przez ostatni rok nie była tak lekceważona, jak przez dwa dni tutaj - rozpłakała się. Przedwczesny wniosek czy chwilowy brak pewności siebie? - Może się ciebie boją - zastanawiała się Karolina. Laura i Bartek wrócili z randki. Dla pozostałych Islanderów była to okazja, żeby poznać nowego uczestnika. Dziewczyny jednak przede wszystkim chciały dowiedzieć się, czy między ich koleżanką a zawodowym koszykarzem zaiskrzyło. - Naprawdę fajnie spędziliśmy czas, ale chciałabym lepiej poznać Bartka numer jeden i dać mu szansę - zapewniła Laura.

Od łez zwątpienia do nadziei! Laura zapewniła dziewczyny, że mogą spokojnie zająć się poznawaniem nowego Islandera, więc Weronika szybko wzięła Bartka na rozmowę w cztery oczy. - Dogadaliśmy się dzisiaj z Arkiem, że już nie mam tu partnera - podkreśliła. - Chciałabym mieć kogoś, z kim można porozmawiać o różnych rzeczach - dodała. - Ja się outuję z tego układu. Muszę się uwolnić z potrzasku - Adam wypisał się z trójkąta. - Czuję niesmak - dodał. Karolina przyznała, że w pełni go rozumie i nie ma pretensji. Przed nią teraz dylemat, czy to pora na drugą szansę dla byłego narzeczonego. Takiego spektakularnego powrotu jeszcze w „Love Island. Wyspa miłości” nie było!

No to awanturka! Adam niby zrezygnował ze związku z Karoliną, ale w nocy jednak postanowił się zbliżyć do dziewczyny. Na to błyskawicznie zareagował Marcin, zrywając kołdrę z przytulonej pary. - Całą noc się mizialiście! - zaatakował Islanderkę. - Jeszcze buziaka mu dałaś na noc. Dwa razy! - wyliczył. - A ja pół nocy nie spałem, bo czułem się jak głupek - podsumował...

Pora zaangażować Wspiątka we wspólną zabawę. Panowie widzieli i słyszeli panie, a one nie widziały panów, a jedynie słyszały ich odpowiedzi na zadawane pytania, ale ze zmienionym głosem. Pełna anonimowość zachowana. Islanderki musiały domyślać się, kto nie potrafiłby się zająć dziećmi, który facet stroni od seksu na pierwszej randce, a dla kogo dawanie przestrzeni partnerce w związku jest bez sensu... Panowie widzieli dziewczyny zadające pytania, ale dwóch nie rozpoznali. To Anhelina i Wiktoria, nowe uczestniczki 8. edycji reality show. Co o nich wiadomo? Z jaką strategią i atutami weszły do willi programu?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Piknik Rowerowy Piaseczno