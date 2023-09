„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 2. Trójkąt w kryjówce i łzy Karoliny. Wciąż kocha swojego byłego narzeczonego?

Za nami 2. odcinek programu „Love Island. Wyspa miłości 8”. Powiedzieć, że się dzieje, to tak, jakby nie powiedzieć nic! Już na starcie otrzymaliśmy... trójkąt w kryjówce, a następnie na wyspie pojawił się były narzeczony Karoliny! Dziewczyna wciąż go kocha? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 2. odcinku „Love Island. Wyspa miłości 8”.

Ania zostaje w programie

Ani już pierwszego dnia usłyszała od Karoliny Gilon, że musi opuścić program. Ale w randkowym reality show trzeba spodziewać się niespodziewanego. Uczestniczka odebrała SMS: „Każdemu należy się druga szansa. Zostajesz na Wyspie”. W ramach szalonego zwrotu akcji dostała nie tylko możliwość pozostania w willi, ale także zaproszenie na kolację, na której czekało na nią dwóch nowych Islanderów!

Trójkąt w kryjówce

W słonecznej Andaluzji zameldowali się Marcin i Albert. Pierwszy z nich pracuje jako technolog statków powietrznych. Poza pracą najbardziej pasjonuje go sport. Drugi Islander jest barberem i liczy, że na Wyspie miłości znajdzie aktywną i opiekuńczą partnerkę z poczuciem humoru. W słonecznej Andaluzji zameldowali się Marcin i Albert. Pierwszy z nich pracuje jako technolog statków powietrznych. Poza pracą najbardziej pasjonuje go sport. Drugi Islander jest barberem i liczy, że na Wyspie miłości znajdzie aktywną i opiekuńczą partnerkę z poczuciem humoru. Masz już kogoś na oku w willi? - nie czekał z konkretnymi pytaniami Albert. Marcin wniósł toast za miłość. Panowie dwoili się i troili. Udało im się zrobić dobre wrażenie na Ani? - Mam problem z angażowaniem się w związku - ostudziła zapędy nowych, po czym odczytała wiadomość: „Kochani, dzisiaj spędzicie noc w Kryjówce. Dobrej nocy! #trójkątmocy”. Tego jeszcze w „Love Island” nie było!

Karolina i Marcin byli razem!

Rankiem z kryjówki wyszli Marcin i Albert. Przywitali się z chłopakami, ale to na dziewczyny były bardziej zaskoczone. A szczególnie jedna. - To jest mój były narzeczony - wypaliła Karolina na widok Marcina! No niekomfortowa sytuacja - skomentował delikatnie nagły zwrot akcji Adam. W tym czasie Karolina zalewała się łzami w łazience. Moje serduszko szybciej zabiło. Ucieszyłam się, że przyszedł, że jest i mogę go zobaczyć. To była moja pierwsza dojrzała miłość. I chyba jeszcze nie zgasła do końca... - wyznała.

Uczestnicy w szoku, że Ania nie odpadła

Mało zaskoczeń na jeden poranek? No to po śniadaniu Wyspiątkom pokazała się Ania! - Tak się składa, że spędziliśmy noc w Kryjówce w trójkę - obwieściła i uczestnicy ponownie musieli zbierać szczęki z podłogi. Ania i Mateusz po pierwszym parowaniu mieli budować relację. Ostatecznie jednak musieli wybrać, kto z nich opuści willę. Podjęli wspólną decyzję o odejściu dziewczyny. Czy po jej powrocie jest dla nich jeszcze szansa? - Dla mnie on jest skreślony. Nie odgrzewam starych kotletów - nie pozostawiła złudzeń Islanderka.

Koszykarz wchodzi do gry

Dzień na sportowo! „Skoro tak świetnie radzisz sobie z piłką, na pewno docenisz randkę z zawodowym koszykarzem” - odczytała SMS Laura i zaczęła szykować się do randki. - Jestem zazdrosny, ale też pewny, że wróci do mnie - skomentował Bartek, któremu tarocistka najwyraźniej bardzo szybko zawróciła w głowie. - Nie czuję się zagrożony - zapewnił. Bartek życzył Laurze, żeby ograła nowego Islandera w kosza. To jednak okazało się trudne, bo do grona uczestników dołączył zawodowy gracz! Bartek na co dzień występuje w drużynie Turowa Zgorzelec, a basket uprawia od czternastego roku życia.

Laura i Bartek rozegrali mecz, ale jeszcze ważniejsza rozgrywka odbyła na kocu podczas pikniku. Chłopak próbował dowiedzieć się, jak Islanderka czuje się w obecnej parze. - Ciężko powiedzieć. Byłam zdecydowana - stwierdziła dziewczyna, ale furtka dla nowego pozostała chyba otwarta...

