„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 11. Single wracają do domu! Kto jako pierwszy opuścił wyspę miłości?

Po wstępnych rozmowach Piotra z dziewczynami, nagle wszyscy Isanderzy pojawili się w ogrodzie. Panowie od razu zabrali nowego kolegę do kręgu, żeby bliżej przyjrzeć się co to za ciekawa postać pojawiła się w willi. Owszem sylwetka Piotra robiła wrażenie. Chłopak przyznał, że był kulturystą, a dziś zajmuje się treningami, bowiem jest trenerem personalnym. Tego dnia aktywność chłopaków była wyjątkowo duża. Wszyscy nagle zaczęli ćwiczyć w siłowni, wszyscy stali się dżentelmenami dla swoich partnerek, wszyscy wykazali nadmierne zainteresowanie dziewczynami.

Wieczorem na Wyspiątka czekała kosmiczna niespodzianka. Odgrywając kosmitów oddali się galaktycznej zabawie: tańce, śmiechy, wspólna radość trwała wydawałoby się bez końca. Ale wszystko co dobre ma też swój i koniec. Nieoczekiwanie do willi zawitała Karolina Gilon, zaprosiła Islanderów do Kręgu ognia i ogłosiła, że nadszedł czas na nowe porządki wśród par.

Przekazała Wyspiątkom, że w Polsce zakończyło się właśnie głosowanie na najbardziej ulubionych Islanderów i największą ilość głosów zdobyła Oliwia i Adrian. Gigi właśnie ich wyznaczyła do zrobienia porządków na Wyspie miłości. Obydwoje mieli za zadanie całkowicie przeparować Islanderów tak, aby dać szansę relacjom i poznaniu się Wyspiątek w innych konfiguracjach niż dotychczas. Obydwoje mieli dobrać dziewczyny do chłopaków - najbardziej pasujących do siebie. Było to bardzo trudne wyzwanie, ponieważ porządki musiały być bardzo dokładne i uzasadnione. I tak według Oliwii i Adriana to Jarek będzie tworzył parę z Zuzą, Rafał w parze będzie budował relacje z Asią, Oliwia spróbuję swoich sił w relacji z nowym uczestnikiem Piotrem, a Daria stworzy nową parę z Danem, z kolei Bartek dołączy do Patrycji, a Emi spróbuje tym razem swoich sił w parze z Adrianem, zaś Wiki stworzy parę z Danielem. Arek, który został jedynym singlem na Wyspie miłości niestety musi ją opuścić. Według zasady single wracają do domu.