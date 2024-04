„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 32. Rafał naprawdę to zrobił! Wzruszona Asia nie mogła podjąć innej decyzji!

Pozostali mieszkańcy wyspy zostali w willi i także nie próżnowali. Patrycja zwierzyła się Jarkowi i Zuzie, że chciałaby bardziej dotrzeć do Roberta i że jeszcze się z nim nie całowała. Para Islanderów szybko wpadła na pomysł, aby pomoc nowej relacji Patrycji i zaproponowali zorganizowanie randki. Obydwoje przygotowali słodycze i owoce, poinstruowali – głównie Jarek – Patrycję jak ma się zachować i poprowadzić romantyczne spotkanie. Zuza została z koleżanką na brzegu basenu, a Jarek ze swoim sprytem i dobrą energią udał się do Roberta, aby mu zrobić wprowadzenie do tego co go za chwilę czeka. Kilka dobrych rad Jarka, a potem wyprowadzenie Roberta do ogrodu zaowocowało piękną niespodzianką. Robert lekko zmieszany, ale niezwykle zaskoczony i zadowolony dołączył do siedzącej przy basenie Patrycji. Było romantycznie i uroczo, ale niespodzianek czas jeszcze się nie skończył. Rafał także dorzucił swoje przysłowiowe „trzy grosze” i przygotował lody dla Islanderów. Ale zjadanie, a raczej zlizywanie w specyficzny sposób lodów należało już tylko do Patrycji i Roberta. Niemniej jednak pomysł Rafała najwyraźniej im się spodobał.