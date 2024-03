„Love Island. Wyspa miłości 9” odcinek 6. Asia odbiła Patrycji Rafała! Islander długo się jej nie opierał

Arek dużo czasu spędził z Zuzą na bliższym poznawaniu. Aura im szczególnie sprzyjała, zwłaszcza gdy wyruszyli na wspólną randkę. Zuza nadal była w szoku i rozmyślała, dlaczego wśród pięknych dziewczyn Arek wybrał właśnie ją. Chłopak przyznał, że ujęła go naturalnością. Randka w górach, wśród dzikiej przyrody była idealnym miejscem dla pary do głębokich i romantycznych rozmów.

Oliwia przerywając rozmowę Dana i Emi, poprosiła Islanderkę o chwilę uwagi na osobności. Dręczyło ją zachowanie Emi w stosunku do Daniela i uznała, że muszą to sobie wyjaśnić. Uważała, że dziewczyna swoim zachowaniem prowokuje Daniela. Zaatakowana Islanderka tłumaczyła, że to chłopak bardziej kieruje swoją uwagę w jej stronę i on raczej zabiega o jej względy. Oliwia była nieugięta i mimo, że starała się zrozumieć zachowanie Emi nie do końca wierzyła w jej słowa.