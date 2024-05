Łukasz Fabiański pokazał 9-letniego syna! Janek Fabiański to skóra zdjęta z ojca?

Tak dziś wygląda jedyny syn Łukasza Fabiańskiego

Łukasz Fabiański to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać kibicom piłkarskiej reprezentacji Polski. Nasz bramkarz przez 15 lat był jedną z czołowych postaci naszej drużyny narodowej. Choć zakończył on reprezentacyjną karierę w 2021 roku, to nadal jest jednym z najlepszych polskich zawodników. Już od blisko 6 lat z powodzeniem strzeże bramki angielskiego West Ham United i jest uznawany za jednego z najbardziej cenionych bramkarzy na Wyspach Brytyjskich.