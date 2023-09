Łukasz Fabiański ma przepiękną żonę! Anna Fabiańska jest od niego sporo starsza!

Łukasz Fabiański ma przepiękną żonę

ZOBACZ ZDJĘCIA

Łukasz Fabiański to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać kibicom piłkarskiej reprezentacji Polski. Nasz bramkarz przez 15 lat był jedną z czołowych postaci naszej drużyny narodowej. Choć zakończył on reprezentacyjną karierę w 2021 roku, to nadal jest jednym z najlepszych polskich zawodników. Już od 5 lat z powodzeniem strzeże bramki angielskiego West Ham United i jest uznawany za jednego z najbardziej cenionych bramkarzy na Wyspach Brytyjskich.

Na sukces sportowej kariery Łukasza Fabiańskiego składają się nie tylko lata wyrzeczeń i ciężka praca, ale także obecna małżonka piłkarza, która od lat jest jego wsparciem i opoką. Anna Fabiańska, bo o niej mowa, poznała naszego reprezentanta jeszcze w czasach licealnych. Oboje uczęszczali do Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Piotra Skargi. Choć ukochana Łukasza Fabiańskiego jest od niego o 5 lat starsza, to różnica wieku zdawała się nie mieć żadnego znaczenia. Annie zaimponowało to, że mimo młodszego wieku, był niezwykle dojrzały.