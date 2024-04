Łukasz Nowicki szczerze o odejściu z „Pytanie na śniadanie”. Wyznał, co przesądziło o rozstaniu i zdradził zaskakujące szczegóły

Przez długi czas w kuluarach krążyły różne teorie, dlaczego Nowicki rozstał się z porannym programem TVP. Sam zainteresowany rzucił na to nieco światła w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem.

Zaczyna ci to przychodzić zbyt łatwo, zaczyna ci przeszkadzać pewna estetyka, nagle masz prawie 50 lat, już może nie chcesz być tak pastelowo ubrany, może już nie chcesz sadzić kwiatów - nie umniejszając tym, którzy to robią. Najważniejsze - 45 razy już taką rozmowę odbyłeś, identyczną. Przed świętami są te same rozmowy, przed Nowym Rokiem te same. Zaczynasz się nudzić - wyznał Nowicki w rozmowie.