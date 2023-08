„M jak miłość”. Ewa Wencel właśnie obchodzi urodziny. Ludzie zaczepiali ją na ulicy! „Pani Janeczko, proszę już nie pić!”

Rola Janiny Nowickiej dała aktorce sporą rozpoznawalność, ale również przyniosła sporo problemów. Jej córkę, grała Dominika Figurska, a postać Ewy Skalskiej - romansującej z żonatym Krzysztofem Zduńskim budziła negatywne emocje.

Pamiętam, że w czasach największej popularności serialu trudno było mi wejść do centrum handlowego i nie zostać rozpoznaną. Gdy się spieszyłam, a widziałam, że idzie za mną grupa wycieczkowa z prośbą o wspólne zdjęcia, to wchodziłam do pierwszego lepszego sklepu i prosiłam ekspedientkę, żeby mnie gdzieś schowała. (śmiech) Kiedyś ktoś podbiegł do mnie od tyłu, przytulił mnie i krzyknął: "Kocham panią, pani Janeczko". Innym razem jakaś kobieta mnie zaczepiła i powiedziała: "Pani Janeczko, proszę już nie pić, to nic nie da" - tak Ewa Wencel wspomina lata na planie "M jak miłość"