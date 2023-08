Oto najpiękniejsze aktorki z „M jak miłość"! Magda, Kinga, a może Iza?

NOWE W zaciszu swojego atelier oddaje się artystycznej ekstazie! To jego rok!

Piotr Gawron-Jedlikowski był "Królem" w "Listach do M.4" i dworzaninem Niemierzą z Gołczy w "Koronie Królów", C. C. Catch, Markiem Grechutą, Magdaleną Narożną...