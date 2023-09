Maciej Musiał wybrał się na romantyczny wypad z ukochaną! Fani zachwyceni nie tylko krajobrazem: „Jest forma!”

Niedawno Maciej Musiał, wraz ze swoją ukochaną - Weroniką Targońską - wybrał się na romantyczny wypad w Alpy, a jego relacja z wyjazdu na Instagramie wzbudziła poruszenie wśród fanów! Obserwujący zachwycali się nie tylko przepięknymi krajobrazami, ale również zachwycającą sylwetką aktora!

Instagram vs rzeczywistość to tutaj jedno i to samo