Maciej Orłoś bryluje z młodziutką ukochaną na salonach! Wyraźnie odżył po powrocie do TVP

Maciej Orłoś bryluje z młodziutką ukochaną na salonach

W ostatnich tygodniach nazwisko Macieja Orłosia odmienia się przez niemal wszystkie przypadki. Dzięki ostatnim zmianom jakie miały w TVP, popularny dziennikarz po blisko 8-letniej przerwie powrócił na stanowisko prowadzącego „Teleexpress”. Większość telewidzów była niezwykle zadowolona z tego, że znów o 17:15 na antenie TVP1 może oglądać Macieja Orłosia, gdyż dziennikarz uchodzi za żywą legendę programu.

Nim jednak Maciej Orłoś powrócił do TVP, głośniej niż o jego karierze zawodowej, było o jego życiu uczuciowym. Od blisko 2 lat dziennikarz jest w związku z młodszą o 23 lata Pauliną Koziejowską. Przez ogromną różnicę wieku, związek pary budził niemałe kontrowersje i wróżono, że prędzej czy później się rozpadnie. Zakochani jednak nadal cieszą się swoim szczęściem i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić.