Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska nie szczędzili sobie czułości na mieście. Ukochana dziennikarza wpatrzona w niego jak w obrazek!

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska w romantycznej sesji zdjęciowej na mieście

Nie jestem fanką słowa „romantyczny”, bo co to tak naprawdę oznacza miłość romantyczna? Siedzenie razem na plaży o zachodzie słońca? Oczywiście może to być miłe. Tak samo jak miłe jest dostanie pięknych kwiatów od ukochanego. Ale dużo ważniejsze w związku jest dla mnie bycie uważnym na siebie nawzajem, wsłuchiwanie się w potrzeby i oczekiwania partnera, sprawianie sobie niespodziewanych drobnych przyjemności. Walentynki są dla mnie ważne jak każde inne święto. Wiem, że są ludzie, którzy mówią, że nie obchodzą Walentynek, bo miłość trzeba sobie okazywać 365 dni w roku. Ja wtedy odpowiadam - dlaczego zatem w tym okazywaniu miłości pomijać 14 lutego? Dlaczego zatem nie sprawić sobie nawzajem drobnej przyjemności w ramach wspólnego świętowania. Uważam, że zawsze jakiś drobiazg tego dna powinien się pojawić - mówi Paulina Koziejowska w rozmowie z serwisem AKPA.

Para od roku prowadzi wspólny podcast „W związku”. „Prowadzenie programu w duecie, to z zasady nie jest łatwe, ale jak jest się parą w życiu to sprawa staje się zdecydowanie łatwiejsza. Znamy się bardzo dobrze i wiemy, jak nie wchodzić sobie w słowo, jak naturalnie na coś, co mówi nasz rozmówca, zareagować. Uważam, że takie efektywne spędzanie czasu razem, jest wspaniałe dla związku, jak to powiedziała psycholożka Anna Mochanaczewska w naszym podcaście najgorsze jest tak zwane wspólne zagrzybianie kanapy, no chyba że zaplanowane. Ale u nas tyle się dzieje, że nawet na to zaplanowane czasu nie mamy. My na nudę nie narzekam” - dodaje w tej samej rozmowie Paulina Koziejowska.

AUTOR: AKPA

W galerii znajdziecie zdjęcia z romantycznej sesji zdjęciowej Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej na mieście.