Maciej Trojanowski nie żyje! Prowadzący kultowe „Nie do wiary” miał 72 lata

Zmarł Maciej Trojanowski, którego widzowie pamiętają z roli prowadzącego program „Nie do wiary”. Dziennikarz, który przez długi czas był związany z telewizjami TVN oraz TTV, miał 72 lata. O jego śmierci poinformował przyjaciel, Maciej Znajdek-Znaniewski, który w mediach społecznościowych napisał:

W piątek 13 października odszedł mój Przyjaciel - legendarny Prowadzący programu „Nie Do Wiary” Maciej Trojanowski.

Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać.

Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją „Nie do Wiary” to słowa „Witam w Strefie 11” już nie padną…

Maciek dzięki za wszystko.

Żegnaj Przyjacielu!

Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia.

Maciek Znajdek-Znaniewski

Wszystkich, którzy chcą pożegnać Maćka informujemy, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się w najbliższy piątek, 20 października, o godzinie 13.00 w kościele mieszczącym się przy ul. Rynek 17 w Starych Babicach.

Strefa 11