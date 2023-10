Skandal w „Ślubie od pierwszego wejrzenia”! WYRZUCONO uczestnika show, gdy doszło do rękoczynów!

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to kultowy program, który w Polsce doczekał się już 9 edycji! Dzisiaj widzowie z zaciekawieniem oglądają kolejne pary, który poddały się eksperymentowi, lecz jak się okazuje, tam gdzie silne emocje, ludzie potrafią zachowywać się irracjonalnie!

Luke Worley z brytyjskiej wersji popularnego formatu zaatakował na wizji innego uczestnika, Jordana Gayle'a. Panowie od samego początku nie dogadywali się ze sobą, a napięcie miedzy nimi było mocno wyczuwalne! Jak podaje portal DailyMail sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać!

Jordan Gayle zabrał głos i wyjaśnił, że zarówno on jak i Luke nie wiedzą skąd pojawiły się przecieki w mediach. Obaj panowie przyznali, że gdy nastanie odpowiedni moment opowiedzą o zaistniałej sytuacji.

So I do agree with Luke on that, even though we don't agree on many things. Whoever is doing it, just stop. Now, when the time is right I'll be able to tell you everything that happened and why it happened - and what really went down. (Zgadzam się z Lukiem, mimo, że nia zgadzamy się w wielu innych sprawach. Ktokolwiek to robi, niech przestanie. Gdy nastanie odpowiedni moment będę mógł opowiedzieć co naprawdę się stało i dlaczego - tłum.)