Małgorzata Maier była gwiazdą „Big Brothera”. Wycofała się z mediów i dzisiaj nie przypomina dawnej siebie!

Ja już dawno poszłam do przodu i staram się nie żyć wspomnieniami. To, co było kiedyś, skończyło się, minęło. Poza tym nie najlepiej wspominam ten program, bo on radykalnie zmienił moje życie. Niby się tego spodziewałam, ale ostatecznie przeżyłam szok. Straciłam wszystko, co osiągnęłam do tej pory, musiałam zacząć od nowa w innym mieście, w innym miejscu.