Paweł Wszołek ma zjawiskową żonę! Magdalena Wszołek to chodząca perfekcja!

Znamy się jeszcze z czasów przedszkola. Chodziliśmy do tej samej grupy, ale ze względu na to, że Paweł jest ode mnie rok starszy, to przychodził na inne godziny. Mijaliśmy się na korytarzu. Jak musiałam zostać dłużej w przedszkolu, bo np. rodzice mieli pracę, to ja chodziłam wtedy do starszej grupy, więc kojarzę Pawła. Jego zdjęcie z przedszkola stoi u mnie, w moim pokoju w domu rodzinnym - powiedziała Magdalena Wszołek.