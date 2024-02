Bartosz Kapustka ma przepiękną partnerkę. Olga Nowotarska olśniewa urodą!

Kim jest Bartosz Kapustka?

Bartosz Kapustka urodził się 23 grudnia 1996 roku w Tarnowie. Jest synem piłkarza, Kazimierza Kapustki, także miłość do piłki nożnej miał we krwi. Już w wieku 6 lat rozpoczął treningi w Tarnovii Tarnów. Kapustka w sierpniu 2012 roku trafił do Cracovii, gdzie szybko znalazł się w pierwszym składzie. W 2016 roku Bartosz Kapustka podpisał kontrakt z ówczesnym mistrzem Anglii, Leicester City, natomiast w lipcu 2017 roku został wypożyczony do niemieckiego SC Freiburg. Z kolei w 2018 roku trafił do belgijskiego drugoligowego klubu Oud-Heverlee Leuven. Od 2020 roku Bartosz Kapustka reprezentuje barwy Legii Warszawa.