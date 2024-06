Mariola Baruk z „Sanatorium miłości” wróci na stałe do Polski!? Co z jej bajeczną posiadłością w Stanach?

Mariola Baruk z „Sanatorium miłości” po latach wróci na stałe do Polski?

Po zakończeniu swojego udziału w „Sanatorium miłości”, popularna Lucy wróciła do Stanów Zjednoczonych. Od występu w randkowym show dla seniorów coraz częściej odwiedza Polskę, a w ostatnim czasie można było zobaczyć ją na jednym z gdyńskich deptaków, gdzie w najlepszy wywijała w żywiołowym tańcu ze swoją przyjaciółką z programu - Anną Ziembą!

Mariola Baruk dała się poznać telewidzom dzięki występowi w 4. edycji „Sanatorium miłości” . Mieszkająca na co dzień od wielu lat w stanie Ney Jersey w Stanach Zjednoczonych seniorka, dzięki przebojowości i wrodzonej charyzmie szybko zyskała miano jednej z najbarwniejszych postaci ówczesnego turnusu. Miłośniczka skoków ze spadochronem praktycznie cały swój udział w show była łączona z Piotrem Hubertem Langfortem . Mimo, iż ich relacja wyglądała niezwykle obiecująco, ograniczyła się do bliskiej, jednak tylko przyjaźni.

Coraz częstsze wizyty w Polsce i czas, jaki spędza nad Wisłą Lucy rodzą pytanie, czy aby kuracjuszka po latach życia na emigracji w Stanach, nie zamierza powrócić na stałe do Polski. W rozmowie z Telemagazynem, Mariola Baruk postanowiła wyznać prawdę na ten temat.

Czuję się dobrze tylko dlatego, że jeżdżę po Polsce. Nie siedzę w jednym miejscu, nie lubię siedzieć w jednym miejscu. Przy okazji byłam w Turcji i w Berlinie. Polska jest piękna, ale moim domem zostaną Stany, nie wrócę do Polski. Mogę przyjechać na dwa miesiące, ale już tęsknię za Stanami i za wnukiem - wyznaje Mariola Baruk w rozmowie z naszym serwisem.

Oznacza to tyle, że fani „Sanatorium miłości”, jedynie co jakiś czas będą mieli okazję zobaczyć Lucy z 4. edycji programu w Polsce, a ta nadal będzie żyła w swoim bajecznym domu w New Jersey.

ZOBACZCIE, JAK MIESZKA MARIOLA BARUK Z „SANATORIUM MIŁOŚCI”

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl