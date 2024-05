Marta Manowska niczym Marilyn Monroe! Ale się odpicowała na finał „Sanatorium miłości 6”!

Marta Manowska niczym Marilyn Monroe w finale „Sanatorium miłości 6”

Już w najbliższą niedzielę, 12 maja na antenie TVP1 widzowie będą mieli okazję zobaczyć finałowy odcinek 6. edycji „Sanatorium miłości”. Tradycyjnie turnus zakończy się wielkim balem, który tym razem odbędzie się z prawdziwą pompą! Nie zabraknie czerwonego dywanu, limuzyn oraz tego, na co wszyscy czekają, czyli wyborów Królowej i Króla turnusu. Kto, zdaniem kuracjuszy najbardziej zasłużył na ten tytuł? Tego dowiemy się już w niedzielę.

Ci, którzy regularnie oglądają „Sanatorium miłości” wiedzą, że finałowy bal to okazja na to, aby uczestnicy show mogli włożyć odświętne wieczorowe kreacje, by zaprezentować się z jak najlepszej strony. I jak widać na zdjęciach z wielkiego finału „Sanatorium miłości 6”, praktycznie wszyscy seniorzy zadali niesamowitego szyku!