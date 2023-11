Marta Wiśniewska kiedyś i dziś. Zobacz, jak się zmieniała Mandaryna! „Afera sopocka” tylko pozornie pogrążyła jej karierę! Co robi dziś?

Co ciekawe, po prawie 20 latach afera sopocka powróciła ze zdwojoną mocą. Jak to wyglądało od kulis, zdradził między innymi jej były menedżer.

Ona się nie słyszała. Miała trzy chórzystki - jedna była specjalnie wynaleziona pod nią, która miała bardzo podobny głos do niej. Ona miała praktycznie za nią śpiewać, ale oni tę chórzystkę wyłączyli. Tylko Marta śpiewała, muzycy nie mieli odsłuchów, Marta nie miała odsłuchów. Chórzystka śpiewała, a nie wiedziała, że jej nie słychać. Marta mi powiedziała, że ona dopiero tak w połowie drugiej piosenki się skapnęła, że coś nie gra - cytuje jego słowa dla Pomponika serwis Plotek. - Może powiem coś, co nigdy nie zostało powiedziane. Aferę sopocką to Marta „zawdzięcza” byłemu menedżerowi swojemu, który był wtedy menedżerem Dody. On jest obecnie mężem Ani Wyszkoni. Była drama, że on zapłacił ludziom, żeby mógł wejść do pomieszczenia gdzie się steruje głosem - wyznał.