Iwona Węgrowska kiedyś i dziś. Zobacz zdjęcia! Zmieniała się niczym kameleon, ale zawsze była wierna jednemu!

Iwona Węgrowska to postać, którą albo się kocha i uwielbia, albo ignoruje z ciężkim westchnieniem. Przez wiele lat była albo wychwalana, albo odsądzana od czci i wiary, mierząc się z przykrymi komentarzami i docinkami ze strony mediów. Przeszła ogromną ewolucję, wielokrotnie zmieniając choćby kolor włosów. Ale, zacznijmy od początku.

Kariera muzyczna Iwony Węgrowskiej

Jej kariera muzyczna zaczęła się gdy miała ledwo 20-kilka lat. W latach 2004–2007 była wokalistką zespołu Abracadabra, który później przemianowali na Abra. Wydali wspólnie dwa albumy studyjne (Abra! w 2004 r., Czekam na miłość w 2005 r.). W 2008 roku Węgrowska postawiła na karierę solową, wydając albumy studyjne: Iwona Węgrowska (2008) i Dzielna (2010). Pierwszy z nich promowała m.in. singlem „Pokonaj siebie”, nagranym z zespołem Feel. Z drugiego albumu pochodzi m.in. singiel „Uwięziona”, z którym zajęła trzecie miejsce w finale Krajowych Eliminacji do 55. Konkursu Piosenki Eurowizji. Na swoim koncie ma liczne współprace ze znanymi twórcami - nagrywała m.in. z Marianem Lichtmanem, Piotrem Kupichą, Piotrem Rubikiem, Magdą Femme, Dr. Dre, Liroyem i DKA. Utwór „Las Vegas” z kolei stworzyła przy współpracy z Dr. Dre.

Aktywność w przestrzeni publicznej Węgrowskiej wzbudza w odbiorcach ambiwalentne, choć nierzadko skrajne emocje. Za sprawą wizerunku ocierającego się zdaniem wielu o tani kicz, skandali obyczajowych czy wywołujących zamieszanie w mediach wypowiedzi dotyczących życia prywatnego, Węgrowska jest i kochana, i znienawidzona. Musiała również bronić się przed oszczerstwami - w styczniu 2013 została pomówiona przez „Super Express” o świadczenie usług seksualnych podczas wyjazdu do Francji na przełomie lat 2007/2008. Choć wielokrotnie zaprzeczała, wielu i tak „postawiło na niej krzyżyk”, uznając doniesienia za prawdziwe.

Iwona Węgrowska: życie prywatne

Życie prywatne Iwony Węgrowskiej, odkąd zyskała rozpoznawalność, rozpalało media. Wokalistka przez dziewięć lat była związana z kompozytorem Andrzejem Mrowcem i spotykała się z przedsiębiorcą Adamem Danielakiem, ale na ślubnym kobiercu stanęła z Krzysztofem Madeyskim 13 marca 2013 roku w.... Las Vegas! To jemu właśnie dedykowała utwór o tym samym tytule stworzony ze wsparciem Dr. Dre. Artystka i naukowiec oraz producent muzyczny z Los Angeles zalegalizowali swoje małżeństwo w Polsce w sierpniu tego samego roku, jednakże już w październiku 2014 r. para ogłosiła rozwód.

Węgrowska to także - a może przede wszystkim - kochająca mama, którą została 9 lipca 2015 roku. Córeczka imieniem Lilia to jej oczko w głowie i często gości w mediach społecznościowych słynnej mamy. To owoc miłości Węgrowskiej i Macieja Marcjanika. O tej relacji było w mediach głośno, w dużej mierze za sprawą samych zainteresowanych. Para bowiem w 2017 roku ogłosiła rozstanie, a kilka miesięcy później... zaręczyny. W lutym 2019 media obiegła wieść o ślubie, a następnie o rozstaniu. Wspominano także o ponownym zejściu się pary. Niedawno jednak Plotek donosił o zakończeniu ich relacji.