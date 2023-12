Krzysztof Respondek nie żyje. Kim był słynny kabareciarz i ulubieniec widzów? Redakcja Telemagazyn

Szok i niedowierzanie - to dwa słowa, które opisują to, co wszyscy czują na wieść o śmierci Krzysztofa Respondka. Miał zaledwie 54 lata i nic nie wskazywało na to, że za chwilę odejdzie. Przybliżamy Wam sylwetkę zmarłego Krzysztofa Respondka.