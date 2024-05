Grzegorz Stasiak był legendą telewizji. Czym dzisiaj zajmuje się gwiazdor „Nauki jazdy”?

Kim jest Grzegorz Stasiak?

Powiedzieć, że Grzegorz Stasiak jest osobowością telewizyjną, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Urodził się 4 kwietnia 1953 roku w Rudzie, a cała Polska poznała go jako instruktora jazdy w programie TVN „Nauka jazdy”. Niedługo później przekonaliśmy się, że Grzegorz Stasiak to człowiek wielu talentów i zawodów, bowiem próbował swoich sił także jako aktor, konferansjer, prezenter oraz kabareciarz. I co sprawdza się w tym wszystkim doskonale do dzisiaj!

W latach 2000–2002 był członkiem Kabaretu Śląskiego, w 2002 założył Kabaret Mieszany. Obok „Nauki jazdy”, widzowie pokochali go za grę w kultowym już dzisiaj serialu „Święta wojna”, gdzie partnerował m.in. słynnemu Bercikowi, w którego wcielał się Krzysztof Hanke. Od 2008 związany był z Telewizją TVS, gdzie prowadził m.in. „Listę Śląskich Szlagierów”.