Maryla Rodowicz świętuje 78. urodziny! Zobaczcie, jak zmieniała się legenda polskiej muzyki!

Początki kariery Maryli Rodowicz

Początki kariery Maryli Rodowicz sięgają lat 60. XX wieku. Jej pierwsze kroki artystyczne to udział w konkursach piosenki, gdzie zwróciła uwagę publiczności swoim wyjątkowym głosem i interpretacją utworów. Swoją profesjonalną karierę muzyczną w 1967 roku, debiutując na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie oraz nagrywając utwory w Radiowym Studiu Piosenki Polskiego Radia. Jej pierwszy album studyjny pt. „Żyj mój świecie” ukazał się w 1970 roku, a od tego czasu wydała ponad 20 albumów w języku polskim, a także nagrała płyty w języku angielskim, czeskim, niemieckim i rosyjskim.

Maryla Rodowicz brała udział w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, takich jak Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu czy festiwal w Sopocie. Nie ograniczała się jednak tylko do Polski – koncertowała również w Europie, Ameryce, Azji i Australii, zdobywając międzynarodową sławę swoim niezwykłym głosem i energetycznymi występami. Jej działalność koncertowa przyczyniła się do rozpoznawalności i popularności nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Największe hity Maryli Rodowicz

Prawdziwy przełom w karierze Maryli Rodowicz nastąpił w latach 70. XX wieku, kiedy stała się jedną z najbardziej znanych postaci na polskiej scenie muzycznej. Jednym z najbardziej znanych utworów, który przyczynił się do jej rozpoznawalności, jest piosenka „Małgośka”. To właśnie dzięki takim hitom Maryla Rodowicz zyskała miano jednej z najbardziej ikonicznych postaci polskiej muzyki rozrywkowej. Inne wielkie hity Rodowicz to m.in.: