„Max Verstappen - Off the Beaten Track”. Legenda Formuły 1 wraca na Viaplay! Nowy serial dokumentalny nadchodzi!

O czym jest serial „Max Verstappen - Off the Beaten Track”?

Kim jest Max Verstappen?

Max Verstappen to fenomen na skalę światową, który dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom już w wieku 26 lat zapisał się na kartach historii Formuły 1 – dyscypliny sportu, która na przestrzeni dekad wykreowała już przecież wielu legendarnych kierowców. Dominujący styl i unikalna osobowość wyróżniają jednak Holendra na tle innych zawodników, nawet tych najbardziej utytułowanych. Teraz widzowie Viaplay będą mieli okazję, by zobaczyć Maxa Verstappena z jeszcze bliższej perspektywy, poznać jego pasje, także te pozasportowe, o których wielu fanów Formuły 1 może nie wiedzieć.

O czym jest serial „Max Verstappen - Off the Beaten Track”?

Produkcja „Max Verstappen - Off the Beaten Track” to trzy fascynujące, trzydziestominutowe odcinki, które odkrywają zupełnie nieznaną dotąd stronę Verstappena, pokazując go w sytuacjach, których nie uchwyciła wcześniej żadna inna kamera. Każdy z epizodów koncentruje się na odmiennym aspekcie pasji Maxa spoza torów Formuły 1, umożliwiając wgląd w jego nietuzinkową osobowość i niezrównany kunszt zawodowego sportowca. Dzięki możliwości obserwacji mistrza w nieco bardziej prywatnych okolicznościach, widzowie zyskują pełniejszy obraz światowej megagwiazdy, a zarazem dowiadują się jak głęboko zakorzeniona jest w nim miłość do świata wyścigów.