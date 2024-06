Aleksandra Adamska jest tak piękna, że powinna zostać „Skazana”?!? Serialowa Pati olśniewa!

Aleksandra Adamska błyszczy przed premierą „Skazanej 4”

Co wydarzy się w „Skazanej 4”?

Trwa śledztwo w sprawie Hepnera. Prokurator Sobecki i komisarz „Mario” Piotrowski są początkowo bezradni. Solidarność Pati i Kosy z Alicją uniemożliwia skazanie winnej. Śledczy postanawiają zmienić taktykę i przenoszą dziewczyny z aresztu śledczego z powrotem do jednej celi w Zabrzu.

Zamknięta na więziennym oddziale psychiatrycznym Dorota Wójcik kontaktuje się z Kraszeckim. Chce, by napisał jej biografię, przy okazji wspomina Alicję. Do Maria zgłasza się Wiki. Zdecydowała się zeznawać. Mario dowiaduje się, że Pati wróciła za kraty niesłusznie. Postanawia to wykorzystać, żeby doprowadzić do skazania Alicji.