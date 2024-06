Mecenas Piotr Kaszewiak ożenił się z gwiazdą TVP!? Jakim cudem nikt tego nie zauważył!?

Kim jest ukochana Piotra Kaszewiaka?

„Sprawa dla reportera” to jedna z kultowych już produkcji Telewizji Polskiej. Jej główną twarzą od ponad 30 lat pozostaje niezastąpiona Elżbieta Jaworowicz. Od kilku lat popularny program interwencyjna ma także jeszcze jedną gwiazdę. Jest to mecenas Piotr Kaszewiak, który w „Sprawie dla reportera” pojawił się blisko 10 lat temu. W dodatku - praktycznie przypadkiem. Jak przyznał w jednym z wywiadów, akurat jego klient gościł w programie i poprosił o wsparcie prawne na antenie, a mecenas Piotr Kaszewiak wypadł tak fenomenalnie, że Elżbieta Jaworowicz zaczęła zapraszać go do kolejnych odcinków.

Choć Piotr Kaszewiak dość mocno strzeże swojego życia prywatnego, to wiadomo, że od wielu lat tworzy on szczęśliwy związek z Igą Paradą, która podobnie jak jej partner, również jest świetnie znana widzom Telewizji Polskiej. Ukochana Piotra Kaszewiaka podobnie jak on, ma wykształcenie prawnicze, a widzowie mogli ją nie raz oglądać w „Pytaniu na śniadanie”, gdzie pełni funkcję ekspertki od zagadnień prawnych i występowała w materiałach dotyczących m.in. opalania topless, nielegalnego wykorzystywania zdjęć w sieci, radzenia sobie z długami w rodzinie czy prawami pacjentów.