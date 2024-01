Tak mieszka Piotr Kaszewiak. Mecenas ze „Sprawy dla reportera” żyje jaj król! Jego dom w Łodzi robi ogromne wrażenie! Redakcja Telemagazyn

Mecenas Piotr Kaszewiak to obok Elżbiety Jaworowicz, jedna z głównych twarzy „Sprawy dla reportera”. Choć popularny adwokat dość mocno strzeże swojego życia prywatnego, to co jakiś czas chwali się on zdjęciami ze swojego domu, dzięki czemu możemy dowiedzieć, jak mieszka. Nie da się ukryć, że jego dom w Łodzi robi wrażenie! Sprawdźcie, jak się urządził!