Michał Tyszka i Adrianna Jasiaczek z „Rolnik szuka żony 9” w „Pytanie na śniadanie” opowiadają o ślubie. Jak się czują jako mąż i żona?

Michał Tyszka i Adrianna Jasiaczek z „Rolnik szuka żony 9” to para, która była sobie pisana - i są na to dowody w postaci nagrań z 9. edycji hitu TVP! Dziś to świeżo upieczeni małżonkowie. Młodzi zakochani pojawili się w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie opowiedzieli, jak wyglądał ich najważniejszy dzień, a także - jak radzą sobie z tzw. prozą życia.

Michał Tyszka i Adrianna Jasiaczek to jedna z par, której miłość narodziła się na planie programu „Rolnik szuka żony”. List dziewczyny był pierwszym, który Michał wziął do ręki i przy którym podjął decyzję, że cokolwiek w nim nie będzie, jego autorka przejdzie do kolejnego etapu. Jak widać - poszła, aż przed ołtarz!

Kim jest Michał Tyszka?

Michał Tyszka ma 24 lata i jest rolnikiem z województwa podlaskiego. Wraz z rodzicami gospodarzą na 130 hektarach. Główną gałęzią gospodarstwa jest hodowla krów mlecznych, których posiadają ok 150 sztuk. Posiadają również konie ciężkie – zimnokrwiste. Michał uważa, że ma specyficzny temperament – jest pracowity i zawzięty. Z początku nie chciał wiązać przyszłości z rolnictwem, finalnie jednak skończył szkołę średnią o profilu rolniczym. W swoim życiu myślał też o szkole wojskowej, a nawet wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej. Po niemal roku spędzonym w Warszawie i pracy w zupełnie innej branży, postanowił wrócić w rodzinne strony i oddać swoje sercu temu co sprawia mu najwięcej radości. Wcześniej nie był w poważnym związku, a wszystkie relacje kończyły się zanim na dobre się rozpoczęły.

Kim jest Adrianna Jasiaczek?

Adrianna Jasiaczek ma 21 lat i pochodzi z Łodzi. Do napisania listu do Michała skłoniły ją jego oczy. Wielka miłośniczka dzieci – jest studentką pedagogiki i pracuje jako niania piątki szkrabów. Jest osobą energiczną, gotową na nowe wyzwania i doświadczenia. Uwielbia długie spacery, podróże samochodem, jazdę na rolkach i łyżwach oraz taniec, który regularnie trenuje. Ponadto sześć lat spędziła w klasie wojskowej jako dowódca szkoły, była też członkiem brygady strzeleckiej i ma ukończony kurs wychowawcy kolonii i animatora dla dzieci.

Michał i Ada z „Rolnika” - od listu po ślub

Parę połączyło wyjątkowo silne uczucie. Jeszcze przed wielkim finałem programu zakochani postanowili się zaręczyć i iść za ciosem. W świątecznym odcinku okazało się, że w lipcu planują stanąć na ślubnym kobiercu. Nie kłamali i obecnie są świeżo po ślubie.

Ślub Ady i Michała z „Rolnik szuka żony 9”

Świeżo upieczeni małżonkowie gościli w niedzielę [23.07.2023] w studio „Pytanie na śniadanie” zaledwie tydzień po weselu, które odbyło się kilka kilometrów od ich miejscowości w której żyją.

Jak wychodziłem z tego kościoła, to miałem wytchnienie, że ten moment już nastał, że jesteśmy już mężem i żoną - wyznał Michał w PnŚ. Adzie towarzyszyły nieco inne emocje. - Ja wszystko organizowałam, więc to był stres i ogromne emocje. Ja się po prostu bardzo bardzo cieszę i jestem szczęśliwa - dodała zdradzając, że przyjęła po ślubie nazwisko Michała i teraz przedstawia się jako Adrianna Tyszka. Na żadnym weselu się tak nie wybawiliśmy, jak na naszym - podkreślił z uśmiechem Michał. Na weselu Michała i Adrianny było około 200 gości. - Jedna czwarta była od Ady, reszta z moich stron i wspólni - wyznał świeżo upieczony mąż. Jak dodał - nie zabrakło przyjaciół z planu programu.

Pierwszy taniec Ady i Michała z programu „Rolnik szuka żony”

Dla wielu par pierwszy wspólny taniec na oczach zgromadzonych gości na ogół jest źródłem nerwów. Jak było w przypadku państwa Tyszków? - Nie był w ogóle stresujący - wyznała Ada w programie PnŚ w rozmowie z Anną Popek i Tomaszem Wolnym. Michał wyznał, że pierwotny plan zakładał trzy miesiące prób. - Ada po oświadczynach chciała, żebyśmy pierwszy taniec ćwiczyli trzy miesiące przed weselem. Ale był sylwester i to była nasza pierwsza, większa impreza, na której się bawiliśmy. I Ada stwierdziła, że jestem tak dobrym tancerzem, że nie musimy ćwiczyć i w sumie pierwszy taniec ćwiczyliśmy trzy razy, z czego raz to było poznanie piosenki, drugi raz weszliśmy w rytm, a trzeci to już tak, jak wyglądał - wyznał.

Był polonez, on rozpoczął naszą imprezę. Było pięknie, tak jak chciałam - wyznała Adrianna.

Adrianna z „Rolnika” o wyborze sukni ślubnej: nie podobała mi się

Adrianna w rozmowie z Popek i Wolnym zdradziła, jak wyglądał wybór najważniejszego: sukni ślubnej. Z sukienką było tak, że zobaczyłam ją w salonie i nie podobała mi się, w ogóle. Założyłam ją i.. się zakochałam - wyznała mówiąc, że momentalnie okazało się, że suknia jej nie przyćmiewa, tylko podkreśla jej urodę. Zobaczcie, jak wyglądali w dniu swojego ślubu wyglądała Adrianna i Michał! Zdjęcia publikujemy w galerii poniżej:

