Mikołaj z „Rolnik szuka żony 10” pokazał klatę! Ania odrzuciła prawdziwe „ciasteczko”!

Ania nie wie, co straciła?

Kim jest Mikołaj z „Rolnik szuka żony”?

Finał programu „Rolnik szuka żony 10” zażenował wielu. Rolnicy, którzy teoretycznie szukali w show żony, zawiedli na całej linii, a ich zachowanie było pokazem prostactwa. Doskonale odczuła to Sara,…

Za młody dla Ani?

Wielu widzów było wręcz zszokowanych, że 21-latek w programie starał się o względy 35-letniej rolniczki. Widać było, że Ania mu się podoba, a różnica wieku nie ma dla niego znaczenia. Inaczej było w przypadku Ani, która niemal do samego końca dość sceptycznie podchodziła do wszystkich swoich kandydatów. Więcej, przystojny 21-latek często ją... irytował. Szczególnie wtedy, gdy zwracał uwagę na nałogi rolniczki. Widzowie niestety widzieli, że mężczyzna nie ma żadnych szans u Ani, aczkolwiek Mikołaj zaprezentował się w TV fantastycznie, pokazał klasę i kulturę, a niektórzy już sugerują, że bardzo pasowałby do Nicoli.