„Rolnik szuka żony 10”. Nicola już nie rozpacza po Darku. Przyłapano ją razem z kandydatem Anny!

Za nami finał 10. edycji „Rolnik szuka żony”, który z pewnością przejdzie do historii programu. Nie brakowało zaskoczeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wśród widzów niemało emocji wywołał Darek, który postanowił zakończyć swoją romantyczną relację z Nicolą. W podsumowaniu przygody Darka z programem okazało się, że ten po emisji pierwszego odcinka napisał do... innej kandydatki, Natalii. Jakby tego było mało, potwierdziła się plotka, że Darek miał zerwać z Nicolą przez SMS-a! Wybranka rolnika w finałowym odcinku nie kryła do niego żalu, z trudem powstrzymując napływające do oczu łzy.