Milena Suszyńska i Karol Dziuba kochają się do szaleństwa! Piękna aktorka jest starsza od swojego męża!

Milena Suszyńska i Karol Dziuba są małżeństwem od prawie 10 lat

Milena Suszyńska i Karol Dziuba od blisko dekady tworzą zgrany małżeński duet. Strzała Amora trafiła ich jeszcze na studiach w warszawskiej Akademii Teatralnej. Dziś są szczęśliwymi rodzicami 5-letniego synka Gustawa, który jest oczkiem w głowie zarówno rodziców, jak i dziadków. I choć wszyscy kochają Boże Narodzenie, cała magia świąt dedykowana jest zwłaszcza najmłodszemu pokoleniu. Wielką radość sprawia nam organizowanie świąt i przygotowywanie prezentów. Robimy to przede wszystkim z myślą o naszym dziecku. Chcemy stworzyć mu magiczny świat z choinką i świętym Mikołajem, bo nasz synek wciąż w niego wierzy - przyznaje Karol Dziuba. Aktor, który przed kamerą i na scenie stworzył wiele wspaniałych ról, na święta przywdziewa kostium Mikołaja i rozdaje prezenty. W tym roku razem z synkiem zawiesi też na czubku choinki gwiazdę betlejemską.

Jak Milena Suszyńska i Karol Dziuba spędzają święta?

Dekorowanie domu i przygotowanie przepysznych świątecznych potraw to zadanie Mileny. Aktorka po raz kolejny zajmie się organizacją wieczerzy wigilijnej dla całej rodziny. Po raz czwarty Wigilia będzie u nas w domu. Mam ambitne plany dotyczące pieczenia, gotowania i dekoracji świątecznych. W Mikołajki upiekę pierniczki. W wigilijnym menu znajdą się m.in. pierogi, ryby i paszteciki z żurawiną. Upiekę oczywiście ciasta, zwłaszcza sernik, który u nas w rodzinie ma wielu amatorów. W planach mam także tort pistacjowy, specjalnie z myślą o mężu, który odkrył w tym roku miłość do pistacji - przyznaje Milena. Karol zaś nie ukrywa, że droga do jego serca wiedzie również przez żołądek. Lubię sobie podjeść, nie tylko podczas świąt. Dlatego już tydzień przed świętami zaczynam biegać, żeby po świętach nie stracić warunków. Kocham wszystkie potrawy mojej żony, od dań wytrawnych po słodkości - potwierdza aktor.