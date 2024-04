„Moje stare”. Poruszający film Nataszy Parzymies tylko w Playerze! Redakcja Telemagazyn

Natasza Parzymies - laureatka tytułu Variety Young Hollywood Up Next Impact List oraz autorka "Kontroli" i "Też to słyszycie" - powraca do Playera ze swoim nowym filmem. "Moje stare" to poruszający obraz krótkometrażowy w gwiazdorskiej obsadzie, który do tej pory pokazywany był jedynie w kinach studyjnych oraz na festiwalach, gdzie zdobywał różne nagrody. Teraz "Moje stare" debiutują w streamingu - w Playerze!