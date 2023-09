Monika Pikuła była wielką miłością Marcina Bosaka. Po 15 latach aktor związał się z inną!

Monika Pikuła była wielką miłością Marcina Bosaka

Mieliśmy niewielki kontakt ze sobą na początku. Byliśmy w innych grupach i Monę widywałem na początku tylko na korytarzu. I wcale nie miałem o niej najlepszego zdania. Myślałem sobie: „Co to jest za laska” - wyznał przed laty Izabeli Bartosz, cytowany przez serwis Viva .

Znajomość Marcina Bosaka i o rok młodszej Moniki Pikuły rozpoczęła się w trakcie ich studiów, gdzie oboje studiowali na Akademii Teatralnej. Nie była to jednak miłość od pierwszego wejrzenia. Początkowo Monika w ogóle go nie interesowała. Jednak z czasem zaczęła ona coraz bardziej intrygować przystojnego aktora, który rok później już na poważnie zaczął starać się o jej względy.

Niedługo później aktorska para nie mogła już bez siebie żyć, mimo iż po drodze zdarzyło im się rozstać! Chwilowy kryzys w ich związku miał miejsce na 3. roku studiów, jednak tylko wzmocnił on ich uczucie. Jakiś czas później zakochani się zaręczyli i zaczęli planować swój ślub. Ślub, który nigdy nie doszedł do skutku. Mimo zaręczyn i poważnych deklaracji, aktorka nie potrafiła się przemóc, by stanąć na ślubnym kobiercu.