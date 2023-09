Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan - historia miłości. Tak to się zaczęło! „Nie podchodź do mnie, bo będziesz moim trzecim mężem!”

W wywiadzie dla magazynu VIVA!, Radosław Majdan przyznał, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Gdy tylko spotkali się na premierze filmu „Mój biegun”, w 2013 roku, wiedzieli, że łączy ich coś wyjątkowego. Nie szukali wtedy związku, nie planowali randek. Oboje mieli za sobą bagaż nieudanych małżeństw i medialną rozpoznawalność.

Jak myśmy się poznali, to nie było tak, że któreś z nas planowało, żeby ułożyć sobie życie, ale była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ja pamiętam, jak my się spotkaliśmy na premierze. On podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać i zauważyłam, że zaczęli podchodzić fotoreporterzy. Ja mu wtedy powiedziałam: "Radosław nie podchodź do mnie, bo za chwilę będziesz moim trzecim mężem", a on do mnie: "Dobra, ja też miałem dwie żony, więc do trzech razy sztuka"