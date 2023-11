„Ślub od pierwszego wejrzenia 9” odcinek 11. Kornelia kocha Marka, ale bez wzajemności! Co dalej z ich małżeństwem?

Za nami kolejny odcinek 9. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, w którym doszło do kolejnego miłosnego wyznania. Kornelia postanowiła powiedzieć o swoich uczuciach Markowi. Okazało się jednak, że ten nie odwzajemnia ich w pełni. Sprawdźcie, co się jeszcze wydarzyło w 11. odcinku „Ślubu od pierwszego wejrzenia 9”.

Kornelia kocha Marka, ale bez wzajemności!

Związek Kornelii i Marka rozkwita, a małżeństwo stara się ułożyć swoje wspólne życie w jej mieszkaniu. Kornelia rozpoczęła odcinek od narzekania na swojego pieska, który nie potrafi załatwiać się na zewnątrz i wciąż to robi w mieszkaniu. Kobieta chciała również odzwyczaić psiaka od spania w ich łóżku, niestety bezskutecznie. W rozmowie z psychologiem Kornelia nie kryła się z tym, że jest naprawdę szczęśliwa i jest szczerze zakochana w Marku! Z kolei Marek nie mógł powiedzieć tego samego. Stwierdził, że coś czuje do Kornelii, jednak nie nazwał tego miłością. Jakby tego było mało, Kornelia trafiła do szpitala przez opuchnięte oko. Był jednak jeden miły aspekt tej wizyty. Ta podała go jako pierwszą osobę do kontaktu, co mocno ucieszyło Marka. Po przeżyciach w szpitalu Kornelia zdecydowała się wyznać Markowi miłość, a ten odparł jedynie, że Kornelia jest dla niego numerem jeden.

Krzysztof wprowadza się na stałe do Magdaleny

U Magdy i Krzysztofa pojawiły się pierwsze nerwy. Magda stwierdziła, że przez udział w programie, zaczyna się czuć jako aktorka. Krzysztof nie był zbyt zadowolony z jej słów, gdyż pomyślał, że to jego żona jest aktorką wobec niego. Następnie Krzysztof zaskoczył swoją żonę informacją o tym, że w jej życiu pojawi się nowy towarzysz! Magda początkowo myślała, że mąż sprawił jej zwierzątko. Finalnie okazało się, że sprawił jej ulubionego pluszowego misia.

Ostatnie przeżycia z podróży samochodem sprawiły, że u Magdy pojawiły się pierwsze znaki zapytania co do przyszłości ich małżeństwa. Ostatecznie Krzysztof wywołał jednak pozytywne zaskoczenie u swojej żony, gdy po opuszczeniu jej mieszkania, nieoczekiwanie do niego wrócił i stwierdził, że zamierza zostać ze swoją żoną do momentu, aż ta nie będzie chciała się z nim rozwieść.

Marcin i Kinga mają już siebie dość?

Kinga mocno obawia się o przyszłość swojego małżeństwa. Nie potrafi sobie poradzić z wybuchową naturą Marcina i jego zmiennymi nastrojami. Stwierdziła wprost, że jest wykończona ostatnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce w jej małżeństwie. Z kolei Marcin bez ogródek nazwał Kingę choleryczką! Mimo to nie potrafił się również zdecydować na to, czy zostać w mieszkaniu Kingi, czy nie. Kingę niezdecydowanie Marcina mocno rozzłościło, co finalnie doprowadziło do kolejnej kłótni małżonków.

Najlepszym, co mogła polecić im programowa ekspertka to to... by ze sobą nie rozmawiali. Po tej rozmowie Marcin postanowił opuścić mieszkanie swojej żony.

