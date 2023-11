„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Magdalena Białas już nie wygląda jak w programie! Jej małżeństwo z Krzysztofem przetrwało?

Magdalena Białas jest jedną z uczestniczek 9. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Ma 25 lat i pochodzi z Dębicy. W momencie realizacji programu studiowała psychologię i dzisiaj realizuje się w tym kierunku.

Na swoim Instagramie opublikowała wpis odnośnie do zjawiska przemocy psychicznej. Warto zapoznać się z tym, co napisała.

Dobry wieczór! 😇

Czerwone róże lub inne kwiaty nam zazwyczaj się podobają. 🌹Ubrane w kokardki i przybranie.

Róże są czasem czymś okupione. Mogą wynagrodzić krzywdy, zwątpienia i zranienia,mogą być pozorną nagrodą.🙃

A wiesz czym jest PRZEMOC PSYCHICZNA?

Wpływem na Twoje zdrowie psychiczne.🤯 Czyli na co?

Równowagę zdrowia fizycznego, np. część chorób

Emocji, które w przemocy mogą być raz na dole,raz u góry

Tożsamość, czyli odpowiedź kim jesteś bez przemocowca

Uzależnieniem przez to jakie emocje i przyciąganie wywołuje w nas przemocowiec

Izolacją

Wyzywaniem

Wykluczeniem

Upokarzaniem

Ograniczaniem dostępu do znajomych

Ograniczaniem w wolności do decyzji

Ograniczaniem popełniania błędów

Biciem i przemocą fizyczną, każdym podniesieniem ręki

Kontrolą

Kontrolą Twoich pieniędzy

Wmawianiem, że bez przemocowca jesteś malutki i nie zasługujesz na nic

Wmawianiem, że bez przemocowca nigdy nikim wielkim nie dasz rady być

Brak odpowiedzi ja pytanie: "ja jestem....?"😶

Nawet jeśli dostaniesz Róże od przemocowca, pamiętaj to faza miesiąca miodowego, czyli okres przejściowy do tego samego.🧐

Ususzone kwiaty podobno przynoszą pecha.

Nie jesteś godny przemocy.

Masz prawo do dobrego i bezpiecznego życia Kobieto i Mężczyzno.

Ktokolwiek to czyta, daj sobie pomóc i uświadom sobie Twój problem.

Ściskam Was,

Magda