„Ślub od pewnego wejrzenia 9” odcinek 10. Włączył światło w łazience i się zaczęło! Kolejna awantura Marcina i Kingi!

Na platformie Player pojawił się 10. odcinek programu „Ślub od pewnego wejrzenia 9”. Znowu dzieje się! Włączył światło w łazience i się zaczęło! Kolejna awantura Marcina i Kingi! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 10. odcinku „ŚOPW 9”.

Wyznanie miłości i... kryzys u Magdy i Krzysztofa?

Magdalena i Krzysztof bardzo się do siebie zbliżyli. Kobieta już rozważa znalezienie pracy w mieście męża, a Krzysztof wprost mówi, że się zakochał. Teraz wybrali się razem do Przemyśla, gdzie Magdalena miała szansę poznać rodzinę Krzysztofa. Ostro popili, co odbiło się na drugi dzień na samopoczuciu świeżo upieczonej żony! Krzysztof zadbał o nią perfekcyjnie! Przed Magdą obrona pracy magisterskiej. Po tym będzie mogła podjąć decyzję, gdzie chce mieszkać na stałe. Z kolei Krzysztof swojej żonie dał się poznać jako... słabszy kierowca. Mężczyzna ewidentnie traci nerwy za kierownicą i nie jest mistrzem kierownicy. Na szczęście, Magda potrafi go uspokoić. W dodatku nie kryją się ze swoimi uczuciami, a Magda już wyznaje im miłość!

Niestety, Magdalena musiała wrócić do siebie. Krzysztof odwiedza ją jak najczęściej jest to tylko możliwe. Pojawiły się jednak inne problemy - Krzysztof sam przyznał, że nie patrzy już na tę relację przez różowe okulary! To wystraszyło Magdę i zastanawia się, co dalej z jej małżeństwem.

Kornelia wstydzi się udziału w programie?

Kornelia i Marek dogadują się coraz lepiej. Oboje się starają, aby eksperyment nie był tylko eksperymentem, a prawdziwym małżeństwem. Marek postanowił zrobić swojej żonie niespodziankę i pojechał do Poznania. Kornelia ewidentnie nie spodziewała się męża tak wcześnie, ale nie kryła radości na jego widok.

Gdy Kornelia przyjechała znowu do męża, to... jednego dnia aż dwukrotnie przypadkiem natknęła się na teściową. Niestety, Kornelii szybko się skończył urlop i musi wrócić do Poznania. Na szczęście Marek niedługo przyjedzie do niej i zamieszka razem z żoną. Kornelia w pracy opowiedziała o tym, że wyszła za mąż! Nie powiedziała jednak, że... wzięła ślub w programie! Okłamała koleżanki, że wyszła za mąż za mężczyznę, którego znała pół roku.

Awantura o światło w łazience!

Marcin i Kinga próbują odbudować swoją relację. Łatwo nie jest, ale wyrzucili z siebie wszelkie żale i pretensje. Teraz czas na spotkanie z... rodzicami Kingi! Dobrze się dogadywali.

Niestety, później dobry nastrój szybko minął. Kinga zezłościła się na Marcina ponieważ ten... zbyt długo był w łazience! Zapalił światło w toalecie w nocy i się stało... Obudzona Kinga zareagowała porywczo i cała wcześniej odbudowana atmosfera siadła. Rozmowa z ekspertką, która obrała stronę Kingi, nie pomogła. Kinga zażyczyła sobie rozmowy sam na sam z psychologiem.