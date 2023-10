„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Małżeństwo Kornelii i Marka przetrwało? Fani twierdzą, że Marek już wybrał!

Małżeństwo Kornelii i Marka ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” przetrwało?

Za nami już 9 odcinków najnowszej edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, w której niezwykle wiele się mówi o małżeństwie Kornelii i Marka. Byli to pierwsi uczestnicy, których poznali widzowie TVN w najnowszej odsłonie show. Para, która stanęła na ślubnym kobiercu 11 marca br., od początku sprawia wśród widzów wrażenie najlepiej dopasowanej przez ekspertki pary. Okazuje się, że według najnowszych doniesień, ich małżeństwo miało przetrwać ślubny eksperyment TVN!

Jak informuje Fakt, na jednej z facebookowych grup zrzeszających fanów programu, pojawił się wpis internautki, która twierdzi, że małżeństwo Kornelii i Marka przetrwało po programie. Jakby co, to Kornelia i Marek nadal mieszkają razem w Bydgoszczy – miała napisać jedna z internautek. Ile w tym prawdy? Na potwierdzenie tego będziemy musieli poczekać najpewniej do finałowego odcinka „Ślubu od pierwszego wejrzenia 9”.