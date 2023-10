„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Marcin uciekł od Kingi! Woli spać w hotelu niż ze swoją żoną! Karol Gawryś

Za nami kolejny odcinek 9. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, w Marek i Kinga dali widzom kolejny powód do tego, aby podejrzewać, że ich małżeństwo nie przetrwa. Napięcia między nimi są coraz większe. Doszło nawet do tego, że Marek postanowił uciec przed swoją żoną do hotelu!