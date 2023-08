Namiętne sceny w „Barwach szczęścia”. Ten romans zaskoczy widzów! [CO SIĘ WYDARZY]

Czy Bruno zostawi żonę?

W odcinku 2829. „Barw szczęścia” Bruno przyjedzie do Warszawy, żeby wesprzeć Karolinę i złożyć zeznania w prokuraturze. Później obydwoje wrócą do hotelu, gdzie nagle Stański zacznie całować recepcjonistkę! Obydwojgu puszczą hamulce i będą uprawiać namiętny seks.

Bruno ma wyrzuty sumienia?

Rano, zanim obudzi się Karolina, Stański zniknie z hotelu. To sprawi, że recepcjonistka poczuje się upokorzona zachowaniem szefa i nie będzie chciała z nim rozmawiać. Bruno za wszelką cenę będzie chciał jednak wszystko wyjaśnić. To jednak nie nastąpi, bo pewne zdarzenie jasno da mu do zrozumienia, że musi zrobić wszystko, aby jego zdrada nie wyszła na jaw. Decyduje się na powrót na Mazury, do swojej żony Bożeny (Marieta Żukowska) i małego synka Tadzia (Józio Trojanowski).