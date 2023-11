„Napoleon” podbije kina? Dariusz Wolski spotkał się z publicznością

Dariusz Wolski jednym z najlepszych autorów zdjęć w Hollywood

Trzeba powiedzieć sobie to wprost: Dariusz Wolski to duma polskiej kinematografii. Urodzony w Warszawie filmowiec pracował przy najsłynniejszych filmach w historii współczesnego kina. Robił zdjęcia do takich tytułów, jak m.in.: