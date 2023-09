„Nasz nowy dom 21”. Elżbieta Romanowska już przebiła Katarzynę Dowbor? Oto, co zrobiła w drugim odcinku programu!

Wzruszająca niespodzianka w programie „Nasz Nowy Dom”

W drugim odcinku 21. sezonu „Nasz Nowy Dom” ekipa programu nie tylko spełniła marzenie rodziny o nowym domu, ale również przygotowała dla bohatera wyjątkową niespodziankę. Pan Zbigniew Przystupa od ponad 30 lat porusza się na wózku inwalidzkim, jego wielką pasją jest malarstwo, ale on sam jest bardzo skromny i nie do końca docenia swój talent: „Nie jestem dobrym malarzem, jestem takim pacykarzem domowym. Nikt mnie nie zna. Znają mnie tylko sąsiedzi, rodzina, znajomi” – mówił w odcinku.

Gdy tylko Ela Romanowska przekroczyła próg domu pana Zbyszka, od razu zwróciła uwagę na wiszące na ścianach obrazy: „To są twoje dzieła? Przecież one są przepiękne" — powiedziała. „Pan Zbyszek i te prace zasługują, żeby zobaczył je cały świat" — dodała. Doceniła je także architektka Marta Kołdej, której pasją także jest malarstwo: „Jak weszłam i zobaczyłam te obrazy, tę sztukę, która wychodziła z każdej ściany, z każdej szafki nawet... Rewelacja, to było mi przeznaczone” - stwierdziła i tak narodził się pomysł, by zorganizować wystawę prac Pana Zbigniewa w jednym z warszawskich fortów. Wystawa spotkała się z wielkim podziwem i uznaniem zgromadzonych gości, a sam autor obrazów był zaskoczony i wzruszony całym wydarzeniem.