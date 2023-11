„Nasz nowy dom 21” odcinek 11. Gnieździli się na 20 metrach, a architekt załamał ręce. Jakim cudem wyremontowali ten dom!?

„Nasz nowy dom 21” w Bartoszycach - co się wydarzyło?

Państwo Jolanta i Jan są rodziną zastępczą dla swojej piętnastoletniej wnuczki Samanty. Dziewczynka wychowywała się u swojej mamy, mieszkała w przeciwległym krańcu Polski, ale na wszystkie wakacje i ferie przyjeżdżała do Dziadków, z którymi łączy ją szczególna więź. Pani Jolancie zależało też, by dziewczyna budowała relację z ojcem, który założył nową rodzinę. Nikt nie wiedział, że Samanta na co dzień przechodzi piekło w domu, w którym mieszka. Nigdy się nie skarżyła. Gdy sprawa wyszła na jaw, Dziadkowie postanowili, że najlepiej dla dziewczynki będzie, jeśli zamieszka u nich. Samanta też tego chciała, a sąd przychylił się do ich wniosku.