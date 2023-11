„Nasz nowy dom 21” odcinek 10. Los srodze ich doświadczył; choroba, porzucenie, kradzież i długi. Ekipa wniosła radość w ich życie!

Co wydarzyło się w 10. odcinku „Nasz nowy dom 21”?

W niewielkim mieszkaniu w Konstancinie-Jeziornie trzech mężczyzn próbuje związać koniec z końcem. Pan Janusz sam wychował, a teraz opiekuje się dorosłym już synem Maciejem, który urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Matka Macieja opuściła rodzinę, gdy był on maleńkim dzieckiem.

Moja była żona, Patryka mama, gdy on miał około trzech lat i był po którejś operacji, przyniosła go tu do domu mojej mamy, twierdząc, że musi iść do lekarza. Uciekła do Kanady, nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów – wyznał pan Janusz. - Czułem totalną frustrację, załamanie, bezradność. Jak można zostawić mnie samego z chłopakiem, który potrzebuje naprawdę dużo opieki. Ten moment spowodował, że Maciek się totalnie się załamał. Później zadał mi pytanie: tata, dlaczego mama mnie tak nienawidzi? Nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć - mówił.