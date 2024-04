„Nasz nowy dom 22” odcinek 11. W ich przypadku remont domu to było za mało! Ela Romanowska i ekipa programu z trudem podołała!

„Nasz nowy dom 22” odcinek 11 - co się wydarzyło?

Tym razem Ela Romanowska i ekipa programu „Nasz nowy dom” odwiedzili Radzionków, małą miejscowość na Górnym Śląsku. To właśnie tam, w bardzo skromnym mieszkaniu mieszkała czteroosobowa, bardzo kochająca się rodzina: młoda mama pani Basia wraz dwoma synami: 8- letnim Olkiem oraz 5-letnim Oskarem oraz partnerem– panem Michałem.

Pani Basia nie miała nigdy łatwego życia: biologiczni rodzice oddali ją i rodzeństwo do pogotowia opiekuńczego, później rodzina adopcyjna zapewniła kobiecie dom i wykształcenie, jednak brakowało w nim bliskości i miłości. Mimo to, stara się stworzyć chłopcom dom pełen ciepła i miłości – jakiego sama nigdy nie miała. Walcząc z demonami przeszłości pani Basia musiała tez stawiać czoła codziennym problemom wynikającym z fatalnej sytuacji finansowej. Ponadto, ich mieszkanie było w tragicznym stanie, łazienka nie nadawała się do użytku, brakowało ciepłej wody, nie było wentylacji, a na na ścianach i podłodze panoszył się wszechobecny grzyb. Na szczęście z pomocą przybyła ekipa Maćka, która rozwiązała te problemy.