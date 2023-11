Nie żyje Jerzy Bogdanowicz. Menadżer i impresario wielkich gwiazd polskiej sceny zmarł w wieku 91 lat

Smutne wieści nadeszły z muzycznego świata: nie żyje Jerzy Bogdanowicz, przekazał portal Jazz Forum. „_Zmarł w samotności w swoim mieszkaniu na Hożej, 25 listopada obchodziłby 91 urodziny_”, precyzuje Paweł Brodowski w artykule poświęconym zmarłemu.

Pożegnalny wpis na cześć zmarłego opublikował w sieci również Tomasz Zeliszewski.

Pozwólcie na kilka zdań refleksji o relacjach z zespołem i wpływie Jerzego Bogdanowicza na rozwój kariery Budki Suflera. Bogdanowicz na początku lat siedemdziesiątych na Polskim rynku muzycznym był postacią na miarę Briana Epsteina. Będąc impresario Ewy Demarczyk i Czesława Niemena w umysłach młodych artystów tamtej epoki był czymś nieosiągalnym. Nigdy nie miałem śmiałości zapytać go dlaczego my, dlaczego Budka zwróciła na siebie Jego uwagę. Pan Jurek widział w nas coś niezwykłego i wielkiego. Jeżeli mówimy, że redaktor Janiszewski umocował nas na antenie radiowej, to Jerzy Bogdanowicz postawił czterech młodocianych facetów na Polskiej Profesjonalnej Scenie Muzycznej. Nauczył nas ciężkiej pracy. Nauczył nas szacunku do ludzi przed sceną i do tego co robimy. Wyjaśnił, że artysta w życiu jest skazany nie tylko na brawa - wspominał w swoim wpisie.