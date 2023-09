Nie żyje ulubieniec programu „Górale” - pan Staszek. Fani zrozpaczeni. „Nie zapomnimy Cię nigdy”

14 września 2023 roku odszedł pan Staszek, jeden z najbardziej lubianych bohaterów programu Polsat Play - „Górale”. Mężczyzna w programie chętnie dzielił się swoją codziennością, a optymizm i pogodne podejście do życia przysporzyło mu grono wiernych fanów. Polsat Play zamieścił post upamiętniający Staszka na swoim oficjalnym profilu na facebooku:

To nie jest post, który kiedykolwiek chcieliśmy napisać.

Wczoraj krótką drogę z Gór do Nieba pokonał Staszek, jedna z najbarwniejszych i najbardziej ukochanych postaci, jakie można było spotkać nie tylko na całym Podhalu, czy w programie Górale, ale i na całym świecie.

Zmarł w swoim domu, zabierając ze sobą ze świata trochę barw, dobroci i ciepła.

Ale nikt nie odchodzi do końca, dopóki żyje pamięć o nim.

Żegnaj Staszku. Nie zapomnimy Cię nigdy.